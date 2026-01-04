Die US-Angriffe in Venezuela und die Mitteilung über die Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro sind Teil einer langen Geschichte militärischer und geheimdienstlicher Interventionen der USA in Lateinamerika.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben die Vereinigten Staaten wiederholt in ihrem sogenannten Hinterhof in die inneren Angelegenheiten lateinamerikanischer Staaten eingegriffen, meist mit dem erklärten Ziel, US-Interessen zu schützen oder kommunistische Einflüsse einzudämmen. Diese Interventionen haben die politische Landschaft der Region nachhaltig geprägt und zu erheblichen Spannungen geführt.