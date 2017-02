US-General: IS-Kämpfer zwingen Kinder und Behinderte zu Attentaten

Foto: APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Der Kampf um Mosul könnte zur entscheidenden Schlacht gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak werden. Mosul ist die letzte irakische Stadt, die zumindest noch teilweise unter Kontrolle der IS-Miliz steht. Im Jänner wurde der IS bereits vollständig aus dem Ostteil der Stadt verdrängt. Im Westteil Mosuls steht der Armee aber ein schwieriger Einsatz bevor.

Der westliche Teil der Stadt ist kleiner, aber dichter besiedelt als der Osten. Die Straßen rund um das historische Zentrum sind eng und für große Militärfahrzeuge oft nicht passierbar. Nach Schätzungen von US-Beamten halten sich in Mosul noch rund 2000 Jihadisten auf. Zudem sind in West-Mosul schätzungsweise noch 750.000 Zivilisten eingeschlossen.

Der IS hatte Mosul im Sommer 2014 in einer Blitzoffensive erobert, ohne dass die irakische Armee nennenswerten Widerstand leistete. Die zweitgrößte irakische Stadt war einst eine Hochburg der Anhänger von Machthaber Saddam Hussein. Nach dessen Sturz schlossen sich viele von ihnen dem IS an, der in Mosul sein "Kalifat" ausrief.

Die Stadt am Tigris ist von großer strategischer Bedeutung, nicht nur wegen ihrer Ölfelder und Raffinerien. Durch Mosul führen auch wichtige Routen zur syrischen Grenze, in die Türkei sowie nach Bagdad. Die Stadt war einst ein wichtiges Handelszentrum und vor allem für ihre Stoffproduktion bekannt. Sie beherbergt auch zahlreiche Bauwerke aus dem 13. Jahrhundert.

Mosul ist eine ethnisch und religiös gemischte Stadt. Neben Arabern, Kurden und Turkmenen lebten bis zum Einmarsch des IS auch etwa 35.000 Christen in der Stadt. Die meisten von ihnen flohen aber angesichts der Unterdrückung durch die sunnitischen Extremisten.

Die IS-Kämpfer setzten in Mosul eine kompromisslose Auslegung der religiösen Gesetze der Scharia durch. Sie verbrannten tausende Bücher und seltene Handschriften. Außerdem zerstörten sie dutzende Statuen und sprengten den Schrein von Nabi Yunus, der von Muslimen und Christen als Grab des Propheten Jonas verehrt wurde.

