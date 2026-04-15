"Überreagiert": US-Finanzminister kritisiert Prognosen des IWF

US-Finanzminister Scott Bessent hat die gesenkte globale Wachstumsprognose und die höheren Inflationserwartungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank infolge des Nahost-Kriegs kritisiert. Die Institutionen hätten vermutlich überreagiert, sagte Bessent am Dienstag. Der IWF hatte seine Wachstumsaussichten wegen der kriegsbedingten Energiepreissprünge nach unten korrigiert.

Ohne den Konflikt hätte der Fonds seine Prognose um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent angehoben. Jetzt geht der IWF von einem globalen Wachstum von 3,1 Prozent aus.