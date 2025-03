Kein Stein bleibt auf dem anderen: So soll künftig US-Handelspolitik aussehen

Maximaler Druck, Sanktionen, keine Schonung für traditionellen Freunde - und vor allem volle Kraft gegen den Iran: So in etwa sieht das Bild der künftigen amerikanischen Handelspolitik aus, das US-Finanzminister Scott Bessent bei einem Vortrag Economic Club of New York zeichnete. "Präsident Donald Trump hat eine aggressive Kampagne zur Neuausrichtung des internationalen Wirtschaftssystems gestartet", sagte der frühere Hedgefonds-Manager.