Finales Feilschen zweier Feinde

Aus dengibt es Signale, dass eine Einigung im zähen Haushaltsstreit bevorsteht. Da das Tauziehen ums Budget so lange gedauert hat, gehen die Anleger zudem davon aus, dass die US-Notenbank ihre Anleihen-Käufe nicht so bald eindämmen wird. Auch die Hoffnung auf weiter billiges Geld beflügelt die Börsen.

Die jüngste Rekordjagd des DAX hat so manche Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Sie hatten darauf „gewettet“, dass der US-Budgetstreit die Frankfurter Kurse nach unten drücken wird. Sie verkauften daher in den vergangenen Wochen Aktien, die sie sich ausgeborgt hatten (gedeckte Leerverkäufe genannt). Ihr Ziel: Die jeweiligen Aktien später günstiger aufkaufen und mit sattem Gewinn dem Ausleiher zurückgeben. Ihre Wette ging nicht auf, die Optimisten (im Börsenjargon Bullen genannt) behielten die Oberhand, und die Kurse kletterten nach oben. Die Leerverkäufer waren dazu gezwungen, jetzt rasch zu kaufen, um nicht noch größere Verluste zu erleiden. Auch das half dem DAX nach oben.

Schließlich trug am Dienstag auch der ZEW-Index zur guten Stimmung bei. In diesem Index wird abgebildet, wie Börsenprofis die deutsche Konjunkturentwicklung in den nächsten Monaten einschätzen. Und dies fiel so optimistisch aus wie zuletzt 2010.