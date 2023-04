US-Außenminister: 72-stündige Waffenruhe im Sudan vereinbart

Alfred Mutua, Kabinettssekretär für auswärtige und Diaspora-Angelegenheiten der Republik Kenia, spricht mit US-Außenminister Antony Blinken während einer Pressekonferenz im US-Außenministerium am 24. April 2023 in Washington, DC. Im Anschluss an ihr bilaterales Treffen sprachen Blinken und Mutua mit Reportern über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kenia sowie über den anhaltenden Konflikt im Sudan. (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)