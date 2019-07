Ursula von der Leyen: Verlieren ist heute verboten

Der Weg an die Spitze führt über 374 Stimmen. Mindestens so viele EU-Abgeordnete müssen Ursula von der Leyen heute um 18 Uhr wählen, wenn sie als erste Präsidentin der EU-Kommission in die Geschichte eingehen will. Fehlt der 60-jährigen deutschen Verteidigungsministerin hingegen auch nur eine Stimme zur Mehrheit, wäre nicht nur ihr Traum zu Ende, ehe er noch begonnen hat. Auch die gesamte EU würde ein in dieser Form noch nie da gewesenes Debakel erleben.

Mit aller Kraft kämpft die designierte EU-Kommissionschefin deshalb bis zuletzt um jeden einzelnen Angeordneten. Seit Tagen wird entworfen, gestrichen und wieder neu formuliert, was die „Rede ihres Lebens“ werden soll. Mit ihrer großen programmatischen Rundschau will Ursula von der Leyen am Vormittag ihre Leitlinien vorlegen und die Zweifel an ihr ausräumen.

Zudem warb sie am Montag in einem achtseitigen Schreiben um die besonders skeptischen europäischen Sozialdemokraten. Viele Versprechen legte sie dabei vor: von einem neuen Vorstoß zur Reduzierung der Treibhausgase über eine EU-weite Durchsetzung von fairen Mindestlöhnen bis hin zu einer stärkeren Rolle des EU-Parlaments beim Gesetzgebungsverfahren.