UNO-Vollversammlung in New York nahm Migrationspakt an

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat den UNO-Migrationspakt am Mittwoch förmlich angenommen. Insgesamt 152 Länder stimmten in New York für den Pakt, zwölf enthielten sich. Auch Österreich hatte im Vorfeld angekündigt, sich der Stimme zu enthalten. Fünf Staaten votierten dagegen: Israel, Polen, Tschechien, Ungarn und die USA.