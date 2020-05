UNO bestätigt Sarin-Einsatz

Nach Wochen des Wartens war es am Montag so weit: Am Abend wurde der 38-seitige Bericht der UN-Chemiewaffenexperten vorgelegt. Darin ist von „klaren und überzeugenden“ Beweisen dafür die Rede, dass bei einem Angriff am 21. August des Nervengiftes Sarin eingesetzt wurde. Als Trägersystem seien Boden-Boden-Raketen identifiziert worden (die nur das Regime besitzt). Weiter heißt es, Chemiewaffen seien generell in dem seit 30 Monaten andauernden Konflikt „in relativ großem Maße“ eingesetzt worden. Ähnliches hatte schon zuvor UN-Generalsekretär Ban Ki-moon angedeutet. Er bezeichnete derartige Angriffe am Montag in New York als „Kriegsverbrechen“.

Ein Mandat, herauszufinden, wer das Giftgas eingesetzt hat, hatten die Inspektoren nicht. Die Verantwortlichen für den Giftgaseinsatz müssen nun vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden, forderten mehrere Staaten, darunter Deutschland. Für die Westmächte im UN-Sicherheitsrat ( Frankreich, Großbritannien, USA) ist klar, dass Syriens Regierung unter Bashar al-Assad hinter dem Angriff vom 21. August steht. „Keinen Zweifel“ daran sah etwa der französische Außenminister Laurent Fabius am Montag. Er besprach zuvor mit seinen Amtskollegen William Hague und John Kerry in Paris die weitere Vorgehensweise.