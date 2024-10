Im Libanon geraten die UNO-Soldaten zunehmend ins Kreuzfeuer. Allein in den vergangenen fünf Tagen gab es mehrere Angriffe durch israelische Streitkräfte, bei denen auch Blauhelmsoldaten verletzt wurden. Die internationale Kritik an Israel ist groß. Doch was ist eigentlich die Aufgabe der UNO-Soldaten im Libanon und warum eskaliert die Situation derzeit? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.



