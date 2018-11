UNO-Migrationspakt: Scharfe Kritik der SPÖ im EU-Parlament

Scharfe Kritik am Ausstieg Österreichs aus dem UNO-Migrationspakt haben die SPÖ-Europaabgeordneten am späten Dienstagabend bei einer Aussprache im Europäischen Parlament in Straßburg geübt. Staatssekretärin Karoline Edtstadler ( ÖVP), die den Ratsvorsitz vertrat, betonte lediglich, dass es nicht gelungen sei, im Rat eine gemeinsame Position der EU zu finden.

Eines der entscheidendsten Elemente für den Erfolg im Bereich Migration sei die gute Zusammenarbeit mit Drittstaaten, erklärte Edtstadler. "Ich kann Ihnen zusichern, dass der Rat und die Präsidentschaft auch weiterhin einen Beitrag leisten werden zu diesem Ziel", betonte sie.