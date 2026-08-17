In Krisengebieten wie dem Gazastreifen und dem Sudan sind Zahlen der Vereinten Nationen zufolge im vergangenen Jahr 350 humanitäre Helfer getötet worden. Der Gazastreifen sei mit 186 Toten im dritten Jahr in Folge der weltweit gefährlichste Einsatzort gewesen, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am Montag. Im Sudan wurden demnach 71 Hilfskräfte getötet.

Forderung nach „echten Konsequenzen“

„In nur drei Jahren wurden mehr als tausend Hilfskräfte getötet und das ist völlig untragbar“, urteilte der UNO-Nothilfekoordinator Tom Fletcher. „Staaten müssen sich an das Völkerrecht halten und alles tun, um Zivilisten und unsere Kollegen zu schützen.“ Bei Verstößen müsse es „echte Konsequenzen“ geben, forderte Fletcher.