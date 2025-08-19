UNO: 2024 Rekordzahl getöteter Helfer - die meisten Opfer in Gaza

Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben der Vereinten Nationen eine Rekordzahl von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen getötet. 383 humanitäre Helferinnen und Helfer weltweit seien 2024 ums Leben gekommen , was einen Anstieg um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstelle, hieß in einer anlässlich des Welttags der humanitären Hilfe vom UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) veröffentlichten Erklärung.

Hälfte der humanitären Hilfskräfte in Gaza getötet

Darüber hinaus wurden demnach im vergangenen Jahr 308 Helfer verletzt, 125 entführt und 45 festgenommen. Auch für 2025 seien die Zahlen bereits besorgniserregend: Bis zum 14. August wurden nach OCHA-Angaben bereits 265 humanitäre Hilfskräfte getötet. Die Organisation bezieht sich bei ihrer Statistik auf die Sicherheitsdatenbank für humanitäre Helfer (AWSD), die diese Zahlen seit 1997 erhebt.

181 der 2024 getöteten Hilfskräfte - und damit fast die Hälfte - wurden nach UNO-Angaben im Gazastreifen getötet, 60 weitere im Sudan. Zumeist habe es sich dabei um lokale Ortskräfte gehandelt, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit oder in ihren Wohnungen angegriffen worden waren. Staatliche Akteure seien 2024 für die meisten tödlichen Gewalttaten gegen humanitäre Hilfskräfte verantwortlich gewesen.