UNO-Generalsekretär: "Welt geht durch einen Stresstest"

Die Welt durchläuft nach Ansicht von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres derzeit einen " Stresstest". "Es sind nervöse Zeiten für viele, und unsere Welt geht durch einen Stresstest", sagte Guterres am Samstag in New York in seiner Neujahrsbotschaft. Klimawandel, Konflikte, Rekordmigration, Ungleichheit, Intoleranz und abnehmendes Vertrauen seien unter den großen Problemen und Herausforderungen.

Anlass zur Hoffnung böten unter anderem die Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland Jemen und die Fortschritte zwischen den zuvor verfeindeten Ländern Äthiopien und Eritrea, neue Anzeichen für einen möglichen Frieden im Südsudan, die Verabschiedung von Migrations- und Flüchtlingspakt sowie der Klimagipfel in Polen. 2019 müsse der Klimawandel weiter aktiv bekämpft werden.