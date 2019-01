Unmissverständliche Botschaft: USA stufen EU-Vertretung ab

Eine mündliche Bestätigung seitens des US-Außenministeriums hat die EU-Vertretung in den USA bereits erhalten. Ein offizielles Schreiben aber nicht. Ausgegangen wird davon, dass die Abstufung im Oktober oder November des Vorjahres vollzogen wurde. EU-Diplomaten in Washington, die im Außenministerium versuchten herauszufinden, was denn da genau lief, wurde gesagt, man habe auf eine schriftliche Benachrichtigung schlicht vergessen. Die Entscheidung an sich sei als rein protokollarische Angelegenheit heruntergespielt worden, heißt es.

In den Rängen der EU-Diplomaten geht man allerdings davon aus, dass es sich um eine ganz eindeutig bewusst getroffene politische Entscheidung handelt. Schließlich passt sie ins Bild der US-Außenpolitik: US-Außenminister Mike Pompeo hatte erst im Dezember in einer Rede in Brüssel die Saaten der EU dazu aufgerufen, ihre Beziehungen zu Brüssel und ihre Souveränität gegenüber der EU neu zu definieren.

In Brüssel berät man jetzt jedenfalls, wie man auf den Schritt reagieren soll. Denn die Herabstufung ist eine Sache – nach einem intensiven Prozess war die Vertretung erst Ende 2016 noch unter Präsident Barack Obama hochgestuft worden. Die Art und Weise wie der jetzige Schritt vollzogen wurde ist aber eine ganz andere Dimension dieser diplomatischen Breitseite.