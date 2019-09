Ungebrochener Kampfeswille in Katalonien: "Wir werden es wieder tun"

Das politische Messerwetzen in Spaniens nordwestlicher Region Katalonien ist unüberhörbar. Die separatistischen Fraktionen rüsten sich für den 11. September, den katalanischen Nationalfeiertag, aber auch für eventuelle Neuwahlen, die in Spanien und in der Region selbst schon bald anstehen könnten.

La Diada, wie der Tag auch heißt, bildet den Auftakt für einen heißen Herbst, der seinen Siedepunkt womöglich in der ersten Oktoberhälfte erreicht, wenn Spaniens Oberster Gerichtshof in Madrid das Urteil über angeklagte Separatistenführer verkünden wird. Am Ziel der Unabhängikeit halten die Separatisten fest – über den Weg dahin aber sind sie zutiefst zerstritten.