Ungarns neues Parlament: Amtseid und Protest

Unter Protesten der Bevölkerung ist am Dienstag in Budapest das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Die Polizei riegelte den Platz um das Parlament ab. Dabei wurden Demonstranten, die bereits Montagnacht eine Menschenkette gebildet hatten und sich nicht freiwillig entfernten, in der Früh von der Polizei vom Platz getragen, berichtete das Internetportal "merce.hu".

Parallel zur konstituierenden Sitzung findet nahe dem Parlament eine weitere Demonstration der Organisation "Rundtisch Zivile Opposition" statt. Diese Aktion soll in die um 18.00 Uhr beginnende Großdemonstration "Wir sind die Mehrheit" münden.

Bei der konstituierenden Sitzung legen 199 Abgeordnete, die bei den Parlamentswahlen - bei denen sich der rechtskonservative Premier Viktor Orban und seine Fidesz-Partei mit 133 Sitzen die Zwei-Drittel-Mehrheit sicherten - am 8. April ein Mandat erhalten haben, den Amtseid ab.