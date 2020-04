Ungarns Corona-Gesetz: Schallenberg für gemeinsame Linie der EU

In dieser wird vor nachhaltigen Eingriffen in die Grundrechte im Zuge der Coronakrise gewarnt. Der rechtsnationale ungarische Regierungschef Viktor Orban hatte sich am Montag durch den Beschluss eines Notstandsgesetzes weitreichende und zeitlich unbegrenzte Rechte gesichert und dies mit dem Kampf gegen das Virus begründet.

Ungarn wird in der Erklärung nicht explizit erwähnt, gilt aber als Anlass für die Initiative, der sich Budapest mittlerweile selbst angeschlossen hat.