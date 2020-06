Ungarn zieht nach: Grenze zu Österreich ab Freitag offen

Ungarn öffnet Freitagfrüh seine Grenze zu Österreich. Das teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstagabend auf Facebook mit. Damit können voraussichtlich ab 8.00 Uhr Österreicher ohne Einschränkungen nach Ungarn einreisen, so Sziijjarto laut dem Onlineportal hvg.hu.

Dasselbe gelte für die ungarische Grenze zu Tschechien und der Slowakei. Österreich hat seinerseits seine Grenzen zu Ungarn bereits am Donnerstag geöffnet.

Slowenien und Tschechien versprachen Öffnung

Zuvor hatten am Donnerstag Tschechien und Slowenien verkündet, die Beschränkungen an den Grenzen zu Österreich früher als geplant aufzuheben wird. Slowenien will die Grenzen ab dem morgigen Freitag öffnen, Tschechien in der Nacht auf Samstag.