Nach Orbán-Abwahl: Bilder der Euphorie gehen um die Welt

Am Morgen danach blieben auf dem Platz der großen Siegesfeier die Überreste wilden Party-Treibens zurück. Péter Magyar, der Gewinner der Parlamentswahl vom Sonntag, hatte auf dem Batthyány-Platz am Donauufer zu zehntausenden Anhängern gesprochen. Nach der 16-jährigen Herrschaft des Rechtspopulisten Viktor Orbán versprach er einen Neuanfang. Tausende Menschen feierten bis tief in die Nacht hinein. Sie tanzten ausgelassen zu Techno-Rhythmen, jubelten und skandierten Slogans.

Aufräumarbeiten dauerten am Montag an

Am Montagvormittag fuhren immer noch keine Busse zu dem Verkehrsknotenpunkt. Ein Großaufgebot der städtischen Müllabfuhr kehrte den Platz und sammelte Weggeworfenes ein. Die 63-jährige Judit, eine Aktivistin von Magyars TISZA-Partei, wunderte sich, dass der öffentliche Verkehr immer noch stillstand. Trotzdem zeigte sie sich glücklich: "Wir haben gewonnen! Der Diebstahl hat ein Ende! Jetzt können wir uns endlich der Europäischen Staatsanwaltschaft anschließen."