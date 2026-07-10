Ungarn tritt offiziell EU-Staatsanwaltschaft bei

Die Europäische Kommission hat einen Beschluss angenommen, mit dem der Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) bestätigt wird. Die neue ungarische Regierung hatte im Mai 2026, kurz nach Amtsantritt, einen Antrag auf Beitritt gestellt. Ungarn ist damit das 25. Mitgliedsland (Irland und Dänemark sind nicht dabei) der EUStA. Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hatte bereits im Wahlkampf den Beitritt angekündigt.

Die EUStA wird nun eine ständige Präsenz in Ungarn haben, um EU-Mittel vor Finanzkriminalität zu schützen. Sie ist für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten zuständig, bei denen Geld aus dem EU-Haushalt missbraucht worden sein soll. Das Besondere an der EUStA: Die Strafverfolgungsbehörde kann selbstständig Anklage vor nationalen Gerichten erheben. Zur Einordnung: OLAF, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, ist nur ein Untersuchungsorgan, das Empfehlungen für Disziplinarmaßnahmen ausgeben, aber keine Haftbefehle erlassen oder Anklage erheben kann.