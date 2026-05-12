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Ausland

Diesmal auch mit Ministerinnen: Ungarns neue Regierung angelobt

Am Montag fand die Anhörung der Ministerinnen und Minister in den entsprechenden Parlamentsausschüssen statt.
12.05.2026, 17:51

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HUNGARY-POLITICS-PARLIAMENT-GOVERNMENT

Genau einen Monat nach der Abwahl von Premier Viktor Orbán und seiner Partei Fidesz in Ungarn haben die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung von Péter Magyar am Dienstagnachmittag ihren Amtseid abgelegt. Mit der Angelobung tritt das Kabinett sein Amt an. Am Montag fand die Anhörung in den entsprechenden Parlamentsausschüssen statt. 

Die Ministerinnen und Minister werden auf Empfehlung des Regierungschefs durch Staatspräsident Tamás Sulyok ernannt.

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Auch Frauen in Magyars Kabinett

Dem neuen Kabinett gehören neben dem Regierungschef 16 Ministerinnen und Minister an, allesamt aus Magyars TISZA-Partei. Außenministerin Anita Orbán wird auch das Amt des Vizepremiers bekleiden. Während in der neuen Regierung auch vier Frauen sitzen, gehörten dem letzten Kabinett Orbáns ausschließlich Männer an.

TISZA hatte am 12. April gegen die seit 2010 mit überwältigender Mehrheit regierende rechtsnationalistische Fidesz von Langzeitpremier Orbán einen triumphalen Wahlsieg errungen. Die Partei von Magyar, einem ehemaligen Fidesz-Anhänger und Ex-Mann der früheren Justizministerin Judit Varga, hat nun eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament inne.

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Ungarn
Agenturen  | 

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