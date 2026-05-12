Genau einen Monat nach der Abwahl von Premier Viktor Orbán und seiner Partei Fidesz in Ungarn haben die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung von Péter Magyar am Dienstagnachmittag ihren Amtseid abgelegt. Mit der Angelobung tritt das Kabinett sein Amt an. Am Montag fand die Anhörung in den entsprechenden Parlamentsausschüssen statt.

Die Ministerinnen und Minister werden auf Empfehlung des Regierungschefs durch Staatspräsident Tamás Sulyok ernannt.