Ungarn: Parlament beschloss Ende des Notstandsgesetzes

Das ungarische Parlament in Budapest hat am Dienstag das Ende des Notstandsgesetzes beschlossen. Es war in der Corona-Pandemie eingeführt worden und hatte der rechtskonservativen Regierung von Premierminister Viktor Orbán weitreichende Vollmachten gegeben.

Orbán nutzte das Gesetz ausgiebig. Die Regierung erließ weit über 100 Dekrete, die zum Teil die Arbeit der Justiz, die Informationspflichten der Behörden und die Rechte der Bürger einschränkten.

Alles vorbei?

Etwa kann durch eine Änderung im Strafgesetzbuch gegen Journalisten und Privatpersonen ermittelt werden, wenn sie falsche oder verunsichernde Meldungen über den Kampf gegen das Coronavirus verbreiten und diesen dadurch behindern (Fake-News-Paragraf).

Andere Dekrete ermöglichen den Missbrauch personenbezogener Daten oder verhindern Journalisten den Zugang zu Behördeninformationen - der KURIER berichtete.