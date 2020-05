Ungarn: Offener Antisemitismus im Parlament

Die rechtskonservative Regierung von Premier Viktor Orban distanziert sich einen Tag später von den Äußerungen des Jobbik-Abgeordneten. In einer Aussendung hieß es: Die Regierung tritt entschieden gegen "jegliche extremistische, rassistische, antisemitische Äußerung auf".

Auch Gyöngyösi entschuldigte sich "bei meinen jüdischen Landsleuten" und relativierte seine Aussagen: Seine Forderungen seien nur auf Bürger mit doppelten Staatsbürgerschaften gerichtet gewesen.

Die oppositionellen Sozialisten ( MSZP) machten die Politik Orbans und seiner Fidesz-MPSZ-Partei dafür verantwortlich, dass "die öffentliche politische Rede in Ungarn so weit sinken konnte".



Mit einem gelben Stern eröffnete unterdessen der stellvertretende Parlamentspräsident Istvan Ujhelyi am Dienstag die Sitzung der Volksvertretung. Der sozialistische Politiker wollte nach eigener Aussage damit seine Solidarität mit all jenen zum Ausdruck bringen, die am Montag durch Gyöngyösi "beleidigt wurden". Die oppositionelle Demokratische Koalition (DK) will nun bei der Generalstaatsanwaltschaft die Auflösung der Jobbik-Partei betreiben.