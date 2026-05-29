Nach Orban-Abgang: EU gibt Ungarns eingefrorene 16 Milliarden Euro frei
Die Europäische Union macht nach Reformfortschritten der neuen ungarischen Regierung den Weg frei für blockierte Fördergelder in zweistelliger Milliardenhöhe. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar mit.
Über 16 Milliarden Euro
Konkret geht es um zehn Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds als Zuschüsse und günstige Kredite. Zudem gibt die Brüsseler Behörde 4,2 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln frei. Diese Gelder waren unter der Vorgängerregierung von Viktor Orbán wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit eingefroren worden.
"Ich freue mich sehr, heute ankündigen zu können, dass wir zehn Milliarden Euro für Ungarn freigeben", sagte von der Leyen. Dank der Fortschritte bei den vereinbarten Kernreformen habe die Kommission auch die an Bedingungen geknüpften Strukturhilfen freigeben können. Zusätzliche 2,2 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln sollen Budapest zur Verfügung gestellt werden, sobald die Regierung weitere Reformschritte umsetzt.
Konkret: Das Geld werde aufgrund der in kurzer Zeit erzielten „großen Fortschritte“ bei Investitionen, Regionalförderung und Korruptionsbekämpfung freigegeben. Es müssten "weitere Schritte“ gemacht werden, "aber wir sind auf dem richtigen Weg“, fügte sie hinzu.
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.
Kommentare