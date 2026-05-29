Nach Orban-Abgang: EU gibt Ungarns eingefrorene 16 Milliarden Euro frei

Die Europäische Union macht nach Reformfortschritten der neuen ungarischen Regierung den Weg frei für blockierte Fördergelder in zweistelliger Milliardenhöhe. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar mit.

Über 16 Milliarden Euro

Konkret geht es um zehn Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds als Zuschüsse und günstige Kredite. Zudem gibt die Brüsseler Behörde 4,2 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln frei. Diese Gelder waren unter der Vorgängerregierung von Viktor Orbán wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit eingefroren worden.