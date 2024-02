UNESCO: Über 340 Kulturstätten in der Ukraine durch Krieg beschädigt

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind in dem osteuropäischen Land 341 Kulturstätten beschädigt worden. Zu den am stärksten beschädigten Gebäuden gehöre die Verklärungskathedrale in der zum Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Odessa, teilte die UNESCO in Paris am Dienstag weiter mit.