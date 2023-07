Umstrittenes britisches Asylgesetz nahm letzte Hürde im Parlament

Trotz heftiger Kritik hat das britische Parlament in der Nacht auf Dienstag ein umstrittenes neues Asylgesetz verabschiedet. Es kann damit noch vor der Sommerpause in Kraft treten. Das Oberhaus, das zunächst knapp zwei Dutzend Änderungen gefordert hatte, gab dem Druck der konservativen Regierung im Gegenzug für kleinere Zugeständnisse nach. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk und UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi bezeichneten das Gesetz als völkerrechtswidrig.

Migranten dürfen nicht um Asyl ansuchen

Mit der Neuregelung will die britische Regierung das anhaltende Eintreffen von Migranten stoppen, die per Boot über den Ärmelkanal kommen. Nach dem neuen Asylgesetz wird per Boot ankommenden Migranten künftig das Recht verwehrt, einen Asylantrag in Großbritannien zu stellen. Zudem sollen illegal eingereiste Menschen in Zukunft in sogenannte sichere Drittstaaten wie das ostafrikanische Ruanda abgeschoben werden.