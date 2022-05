Ukrainischer Sondergesandter Tschernyschow: "Die EU braucht die Ukraine"

Österreich will dem EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine "nicht im Weg stehen". Dies kündigte Europaministerin Karoline Edtstadler am Donnerstag nach einem Arbeitstreffen mit dem Sondergesandten des ukrainischen Präsidenten, Minister Olexij Tschernyschow, an. Man warte auf das Assessment der EU-Kommission, stehe aber solidarisch aufseiten der Ukraine und werde das Land auf dem "langen und schwierigen Weg" unterstützen, so Edtstadler.

Verluste und Forderungen

Tschernyschow war am Abend dann auch zu Gast im ZiB2-Studio. Bei einem vorab aufgezeichneten Gespräch mit der Moderatorin Margit Laufer berichtete er zuerst über die schweren und weitreichenden Verluste, die unglaubliche Zerstörung, die sein Land seit dem Angriffskrieg der Russen verbuchen musste: 80.000 Wohnhäuser seien bislang beschädigt oder zerstört worden.

Die zerstörte Infrastruktur und die nicht funktionstüchtigen Häfen am Schwarzen Meer seien auch dafür verantwortlich, warum das viele Getreide, die Lebensmittel noch nicht exportiert werden konnten, wie Tschernyschow sagte. Die EU und der Rest der Welt habe mittlerweile verstanden, wie wichtig die Ukraine für die weltweite Lebensmittelversorgung sei. Das Ziel müsse also sein, alle Häfen wieder schiffbar zu machen.

Der EU-Beitritt der Ukraine sei für Tschernyschow dann nur noch eine Frage der Zeit. Er glaube, dass die EU und die Ukraine sich gegenseitig brauchen. "Die EU braucht die Ukraine. Wir brauchen die EU. Die Ukraine ist Teil der europäischen Familie. Wir sind bereit, die Forderungen seitens der EU so schnell wie möglich zu erfüllen. Wir erwarten uns dann auch, dass wir bis Ende Juni dieses Jahres den Status als Beitrittskandidat erhalten werden", so Tschernyschow zuversichtlich.

Angesprochen auf die bislang gescheiterten Bemühungen einiger Westbalkanländer, wie z.B. Bosnien-Herzegowina, EU-Kandidatenstatus zu erlangen, sagte er: "Wir unterstützen auch die Beitrittsbemühungen dieser Staaten. Die Türen der EU sollten auch für diese Länder bald aufgehen."