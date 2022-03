Ukrainischer Außenminister vor neuer Verhandlungsrunde skeptisch

Unterhändler eingetroffen

Die russischen Unterhändler waren am Montag in der türkischen Metropole eingetroffen, wo bereits am 10. März eine frühere Verhandlungsrunde auf Außenministerebene stattgefunden hatte - allerdings ergebnislos. Die Gespräche wurden anschließend per Videokonferenz fortgesetzt. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte jedoch am Montag erst gesagt, dass es bisher keine "signifikanten Fortschritte" gegeben habe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte sich zuletzt gesprächsbereit über die von Russland geforderte Neutralität seines Landes gezeigt. Er hatte allerdings betont, über jegliche Einigung in einer Volksabstimmung entscheiden zu lassen. Außerdem hatte er ein persönliches Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gefordert, was der russische Außenminister Sergej Lawrow zuletzt als "kontraproduktiv" zurückgewiesen hatte.