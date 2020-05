Kiew schießt sich auf Firtasch ein

Aber vor allem Firtasch hegt Pläne für eine Rückkehr in die Ukraine. Den Boden dafür bereiten soll seine in Wien ansässige Agentur zur Modernisierung der Ukraine (AMU), der Ex-ÖVP-Chef Michael Spindelegger vorsteht. Heute planen er und Günter Verheugen, ebenfalls in der Agentur tätig, in Kiew ihre Pläne vorzustellen.

"Niemand in der Ukraine wird auf sie hören", so Leschtschenko. Selbst wenn die Vorschläge sinnvoll sein sollten – aber die Quelle (die Nähe zu Firtasch) sei inakzeptabel. Darüber bestehe politischer Konsens. Zudem gebe es in der Ukraine keinen Mangel an Reformvorschlägen und auch nicht an politischen Beratern, wie Leschtschenko sagt – viel eher mangle es zum Teil an politischem Willen, Reformen durchzuziehen.

Dabei übt Leschtschenko durchaus auch Kritik am eigenen Parteichef. Zuletzt hatten Poroschenkos Nach-wie-vor-Eigentümerschaft über den Schokoladekonzern Roshen und dessen Rekordzuwächse im Vorjahr für Wirbel gesorgt. Den Verkauf von Roshen hat Poroschenko jetzt Rothschild-Investment übertragen. Viel mehr Sorgen bereitet Leschtschenko aber, dass der Präsident nach wie vor große Anteile an Medienunternehmen hält – vor allem am TV-Sender 5.Kanal – und nie auch nur angedeutet hatte, diese abtreten zu wollen.