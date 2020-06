Ukrainische Truppen stoßen auf kampferprobte Gegner

An den Straßensperren um die Stadt Slowjansk in der Ostukraine waren sie es, die das Kommando hatten – Männer nordkaukasischer Erscheinung mit nordkaukasischem Akzent. Und auch aus dem näheren Umfeld des tschetschenischen Präsidenten Kadyrow waren Andeutungen zu vernehmen, dass „er dort etwas laufen hat“. Seit der Eskalation der Kämpfe um die Millionstadt Donezk mit Dutzenden Toten ist klar: Unter den Gefallenen aufseiten der Separatisten befinden sich viele Personen aus dem Nordkaukasus. Das bestätigte der Bürgermeister von Donezk.

Bereits vor der jüngsten Eskalation hatten Kämpfer bereitwillig ihre tschetschenische Herkunft preisgegeben. Laut unbestätigten ukrainischen Quellen ist von Milizionären aus den Kadern von Kadyrows Privatarmee die Rede – so genannte Kadyrowzi. Kadyrow dementierte, Kämpfer entsandt zu haben. Sollten Tschetschenen in der Ukraine kämpfen, seien es Freiwillige.

Die tschetschenische Karte spielt auch das andere Lager. Bereits vor der Besetzung der Krim hatte es Berichte gegeben, der nationalistische Milizenverband Rechter Sektor habe Kontakt zu tschetschenischen Untergrundkämpfern – also jenen, die gegen Kadyrow kämpfen. Die wiederum scheinen ihre Kontakte mit den Tataren auf der Krim zu intensivieren. Fakt ist: In beiden Tschetschenien-Kriegen waren ukrainische Paramilitärs an der Seite der Separatisten aktiv. Und auch an der jetzigen Revolution in der Ukraine hatten sich Kadyrow-kritische tschetschenische Gruppen beteiligt.