Ukrainische Drohnenangriffe in einigen Regionen Russlands

Die Ukraine greift nach Angaben örtlicher Gouverneure mehrere Regionen im Westen Russlands mit Drohnen an. In der Region Smolensk an der Grenze zu Belarus seien sieben ukrainische Drohnen abgeschossen worden, schrieb Gouverneur Wassili Anochin auf der Messenger-App Telegram. Die russische Luftabwehr zerstörte eine Drohne über dem Gebiet Orjol, teilte Gouverneur Andrej Klitschkow auf Telegram mit.