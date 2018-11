Ukraine/Russland: Aussage gegen Aussage im Streit um Asowsches Meer

Unterschiedlicher könnten die Darstellungen dessen, was am Sonntag in der Straße von Kertsch zum Asowschen Meer passiert ist, nicht sein, so Deutschlands Kanzlerin Merkel.

Gemein ist den allermeisten Reaktionen auf die Schießerei zwischen ukrainischen und russischen Marinebooten der Aufruf an beide Staaten zur Deeskalation und der Appell an Moskau, die festgenommenen ukrainischen Seeleute freizulassen. All das aber gepaart mit dem Zusatz, dass man zunächst eine genaue Rekonstruktion der Geschehnisse brauche.

Indes trat am Mittwoch in ukrainischen Grenzregionen zu Russland und Transnistrien (abtrünnige Region in der Republik Moldau) das Kriegsrecht in Kraft. Der ukrainische Präsident Poroschenko sprach im TV auch von einer russischen Truppenaufstockung an der Grenze und der Gefahr eines „groß angelegten Krieges“.

Russlands Präsident Putin spricht hingegen von orchestierter Provokation. Der russische Geheimdienst FSB untermauert das mit einem Video auf dem drei der gefangenen ukrainischen Seeleute in nahezu identer Wortwahl getrennt voneinander ein Eindringen in russische Hoheitsgewässer gestehen.