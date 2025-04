Ukraine-Krieg: Kreml kündigt Feuerpause im Mai an

Sollte die Ukraine sich nicht daran halten, werde Russland reagieren, teilte das Präsidialamt am Montag in Moskau mit. Russland sei bereit zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen.

Im Ukraine-Konflikt herrschte im Vorfeld im Weißen Haus eine neue Tonart. Nachdem er Putin bereits am Wochenende kritisiert hatte, legte US-Präsident Donald Trump abermals nach: Er fordert den russischen Machthaber zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens auf. "Ich möchte, dass er mit dem Schießen aufhört, sich hinsetzt und einen Deal unterschreibt", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) auf die Frage, was er von Putin erwarte.

Trump glaubt, dass die Ukraine auf die Krim verzichten wird

Auf die Frage, ob er glaube, dass Selenskyj bereit sei, die von Russland annektierte Halbinsel Krim "aufzugeben", antwortete Trump: "Oh, ich denke schon." Das Thema sei bei dem Treffen mit Selenskyj in Rom am Samstag am Rande des Papstbegräbnisses kurz aufgekommen. Der US-Präsident hatte in einem am Freitag veröffentlichten Interview gesagt, die Krim "bleibt bei Russland" und hinzugefügt: "Und Selenskyj versteht das."