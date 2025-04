Wie Donald Trump die Wahl in Kanada beeinflusst

In einem Dauerwahlkampf um Themen wie Inflation, Wohnungsnot und einem vermeintlich überforderten Gesundheitssystem trieb Oppositionsführer Pierre Poilievre seinen ewigen Kontrahenten, Premier Justin Trudeau vor sich her. Poilievre machte Trudeau, der zehn Jahre an der Spitze einer von der sozialdemokratischen Kleinpartei NDP gestützten Minderheitsregierung stand, zu einer Art Hassobjekt für immer größere Bevölkerungsteile im Land.

Trudeaus Klimapolitik mit der heftig umstrittenen CO 2 -Steuer als sichtbarstem Aufhänger, war eine der größten Angriffsflächen. Poilievres Kurs des „Canada first“, stark angelehnt an Donald Trump, fiel auf fruchtbaren Boden, er galt lange als nahezu sicherer Wahlsieger.

Einer der das auf den Punkt bringt, ist Bernd Althusmann, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ottawa. Er sagte in einem Interview mit der APA, die Trotzreaktion der Bevölkerung auf Trumps Zölle und seine Aussagen über Kanada als 51. US-Bundesstaat sei massiv gewesen. „Ich habe selten so eine patriotische Stimmung erlebt. Wir haben hier enorme, fast tektonische Verschiebungen in der Wählergunst erlebt“, so Althusmann.

Spannend an Favorit Carney ist unter anderem, dass er ein Quereinsteiger im Politgeschäft ist und sich nun vor allem in der Abgrenzung zu Trump profiliert hat. Die USA seien „kein verlässlicher Partner mehr“, ist aus dem Mund des kanadischen Premiers doch eine bemerkenswerte Aussage. Der in Harvard und Oxford ausgebildete Ökonom war nach seiner Zeit bei Goldman Sachs Notenbankchef in Kanada während der Weltfinanzkrise von 2008 bis 2013. Dass Kanada relativ gut durch diese Krise kam, wird auch ihm zugeschrieben. Zwischen 2013 und 2020 war Carney außerdem als erster Nicht-Brite ausgerechnet in der turbulenten Brexit-Phase Chef der Bank of England. Er war immer wieder für einen Politjob im Gespräch, auch Trudeaus Vorgänger, der konservative Premier Stephen Harper (2006 bis 2015) soll ihm das Amt des Finanzministers angeboten haben.