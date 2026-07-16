Ukraine weist Vorwürfe zu Angriff bei AKW Saporischschja zurück

Das ukrainische Außenministerium weist russische Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Angriff zurück, bei dem der Chefingenieur des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja getötet wurde. „Es wird keine unabhängige Bestätigung der russischen Version oder ein Beweis für die Beteiligung der Ukraine vorgelegt“, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Informationen der russischen Besatzungsbehörden könnten nicht als zuverlässig angesehen werden.

Russland versuche, mit den Anschuldigungen die internationale Gemeinschaft mit der Drohung eines nuklearen Zwischenfalls einzuschüchtern, hieß es. Moskau hatte der Ukraine vorgeworfen, den Chefingenieur durch einen zielgerichteten Drohnenangriff getötet zu haben. Auch der Fahrer des Dienstwagens sei getötet worden.