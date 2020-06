Ukraine: Vom Waffenstillstand ist kaum was übrig

Die Gerätschaften, mit denen die Separatisten der Donezker Volksrepublik (DNR) und der Lugansker Volksrepublik (LNR) indes prahlen, lassen kaum einen anderen Schluss zu, als dass zumindest Material in großem Umfang aus Russland geliefert wird. Zuletzt hatten die Separatisten bei den Kämpfen um den Flughafen von Donezk modernste Raketenwerfer russischer Bauart eingesetzt, wie sie auch nur die russische Armee besitzt. In Donezk selbst wurde dieser Tage wiederum eine schwere Radarstation gesichtet. Und die Lugansker Volksrepublik verfügt über Radpanzer, wie sie sonst nur die russischen Grenztruppen besitzen. Die Beobachter der OSZE untersuchten indes Krater nahe der Stadt Wolnowakha südöstlich von Donezk, wo vergangene Woche 12 Menschen in einem Linienbus starben, als dieser in einen Raketenhagel geriet. Das Ergebnis: Die Raketen kamen aus Nordost, Gebiet unter der Kontrolle der Separatisten – die ihrerseits jede Schuld zurückweisen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko schwor unterdessen in einer Rede, dass Kiew die Kontrolle über abtrünnige Regionen wiedergewinnen werde. Kein Stück Land werde aufgegeben.