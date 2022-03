Ukraine-Verhandlungen gehen am Montag in der Türkei weiter

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland wird ab Montag in der Türkei stattfinden. Wie der ukrainische Unterhändler David Arachamija am Sonntag in den sozialen Medien mitteilte, sollen die Gespräche bis Mittwoch dauern. Kiew bezeichnete frühere Gespräche mit Moskau, die nach der russischen Invasion im vergangenen Monat aufgenommen wurden, als "sehr schwierig".