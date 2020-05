Timoschenko erzielt wichtigen Etappensieg

Sieger sehen zwar anders aus – selten sitzen sie hinter Gittern –, aber am Dienstag gab es für Julia Timoschenko nach einer langen Serie juristischer Niederlagen tatsächlich etwas zu feiern. Der Grund: Seitens des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ( EGMR) in Straßburg gab es am Dienstag eine klare Rüge für die ukrainische Regierung. Die kleine Kammer des EGMR kam zu dem Schluss, dass Timoschenkos Inhaftierung 2011 willkürlich erfolgt sei – aus „sachfremden Gründen“. Womit politische Motive angedeutet werden, auch wenn diese Formulierung vermieden wird.

Es ist ein Etappensieg. Aber Anlass genug für Timoschenkos Anwälte in Kiew und Straßburg, die sofortige Freilassung der Oppositionellen zu fordern. Sie hatten seit Beginn des Prozesses gegen die einstige Premierministerin von einem politischen Verfahren gesprochen und den Fall schließlich auch vor den EGMR gebracht.

In dem jetzigen Urteil geht es aber nur um ein Detail: Nämlich ausschließlich um Timoschenkos Verhaftung am 5. August 2011. Das Gerichtsverfahren in Kiew gegen sie war noch im Gang, als sie mit der Begründung in U-Haft genommen wurde, das Gericht missachtet zu haben. Damit sei gegen das Menschenrecht auf Freiheit verstoßen worden. Denn eben diese Verhängung der U-Haft sei aus „sachfremden Gründen“ erfolgt. Verstöße gegen das Verbot von Folter und erniedrigender Behandlung wurden nicht festgestellt. Und der Ausgang des Verfahrens (7 Jahre Haft) wird nicht kommentiert.

Darum geht es in einem zweiten Verfahren, das vor dem EGMR in Sachen Timoschenko anhängig ist: Den Vorwurf, Timoschenko sei das Recht auf ein faires Verfahren verwehrt worden.