Ukraine: Spionageskandal erschüttert die OSZE

Die Beobachtermission der OSZE in der Ostukraine (SMM) ist die größte Mission in der Geschichte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und es handelt sich um eine besonders heikle Mission, gilt es doch, sich entlang des Mandats der Beeinflussung aller Seiten in Europas heißesten Konflikt zu verwehren. Entsprechend schwer wiegt es da, wenn Daten aus dem Innersten der Mission in die Hände von Geheimdiensten gelangen. Und genau das ist laut dem ARD-Magazin FAKT passiert.

Laut ARD ist der russische Geheimdienst FSB in Besitz einer Datenbank, die die die Kommunikation unter SMM-Mitarbeitern, die gesamte Kommunikation des Mission-Chefs Alexander Hug, genaue Pläne von SMM-Standorten in der Ostukraine, interne Berichte über besondere Vorkommnisse im Konfliktgebiet sowie detaillierte Personaldetails hunderter Mitarbeiter beinhaltet.