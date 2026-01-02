Nach Skandal: Selenskij macht Geheimdienstchef zum neuen Büroleiter

In der Ukraine soll der bisherige Leiter des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow , zum Chef des Präsidialamts und damit Nachfolger von Andrij Jermak ernannt werden. "Ich hatte ein Treffen mit Kyrylo Budanow und habe ihm das Amt des Leiters des Präsidentenbüros der Ukraine angeboten", erklärte Staatschef Wolodymyr Selenskij am Freitag in Onlinenetzwerken. Selenskijs Berater Dmytro Lytwyn sagte Journalisten, das formelle Verfahren für Budanows Ernennung sei eingeleitet worden.

Budanow ist seit 2020 Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Dem 39-Jährigen wird eine Reihe gewagter Militäreinsätze gegen Russland zugeschrieben. Er hatte selbst an mehreren dieser Einsätze teilgenommen und wurde auch verletzt.

Verstärkter Fokus auf Sicherheitsfragen

Selenskij erklärte, die Ukraine müsse sich verstärkt auf "Sicherheitsfragen, den Ausbau der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sowie den diplomatischen Weg in den Verhandlungen" konzentrieren. "Kyrylo hat spezielle Erfahrung in diesen Bereichen und die nötige Stärke, um Ergebnisse zu erzielen", betonte der ukrainische Präsident.