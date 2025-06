1.100 Kilogramm Sprengstoff: Ukraine griff Krim-Brücke an

Zwei Tage nach dem massiven Drohnenangriff auf russische strategische Bomber griff der ukrainische Geheimdienst SBU die Kertsch-Brücke an, die Russland mit der okkupierten Krim verbindet.

1.100 Kilogramm Sprengstoff

Der veröffentlichte Videoaufnahmen, die eine Explosion an einem der Brückenpfeiler zeigen – laut russischen Quellen wurde dieses Video (siehe unten) von einer russischen Kamera an der Brücke gemacht. Sprich: Der SBU dürfte sich in das Videoüberwachungssystem eingehackt haben. Laut SBU hatte man es geschafft, 1.100 Kilogramm Sprengstoff zur Explosion zu bringen. Der Einsatz einer Unterwasserdrohne ist wahrscheinlich. Die Brücke sei schwer beschädigt und „in kritischem Zustand“.