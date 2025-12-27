Ausland

Vor Trump-Selenskij-Treffen: Nächster Korruptionsskandal in der Ukraine

Wolodymyr Selenskyj sitzt in einem gelben Sessel, die Hände gefaltet.
Das ukrainische Antikorruptionsbüro ermittelt gegen mehrere Abgeordnete in der Ukraine. Die Ermittler wurden an Durchsuchungen gehindert.
27.12.25, 14:06
In der Ukraine ermittelt das Antikorruptionsbüro (NABU) gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Die Behörde erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, sie habe eine "organisierte kriminelle Gruppe" mit amtierenden Parlamentsabgeordneten unter ihren Mitgliedern enttarnt, die für ihr Abstimmungsverhalten "systematisch illegale Vorteile" erhalten hätten.

Ukrainischer Präsidialamtschef Jermak nach Korruptions-Skandal zurückgetreten

NABU-Ermittler versuchten den Angaben zufolge deswegen, Büros von Parlamentsausschüssen zu durchsuchen. Sie seien aber von Sicherheitskräften daran gehindert worden.

Trumps Friedensplan trifft Selenskij in seinem absolut schwächsten Moment

Der erneute Korruptionsskandal trifft die Ukraine in einer wichtigen Phase des russischen Angriffskrieges. Für Sonntag ist ein Gespräch von Staatschef Wolodymyr Selenskij mit US-Präsident Donald Trump über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges geplant. Zugleich steht die Ukraine militärisch weiter massiv unter Druck.

