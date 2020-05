Ukraine: Saakaschwili soll Odessa reformieren

Bisher saß da einer im Gouverneurssessel, dessen Loyalität eher dem Oligarchen Igor Kolomoisky galt als der Regierung in Kiew. Kolomoisky war Gouverneur der Region Dnepropetrowsk – eher er es sich mit der Führung in Kiew im Streit um seinen Einfluss in Staatsbetrieben verscherzt hatte. Die Stadt Odessa wiederum regiert ein Bürgermeister, dessen Wortwahl zuweilen jener pro-russischer Milizionäre im Osten ähnelt.

Und dann ist da der Hafen: Eigentlich sollten Riesensummen in die Staatskasse fließen, unter der Hand verdienen aber lokale Grenz- und Zollbeamte und die Filiale des ukrainischen Geheimdienstes SBU und Politik mit. Dieser Geldadel ist die Unbekannte im ukrainisch-russischen Konflikt in der Region.

Im Mai vor einem Jahr waren Auseinandersetzungen zwischen pro-ukrainischen und pro-russischen Demonstranten in Straßenschlachten und Schießereien eskaliert. Tödlicher Höhepunkt: Der Brand im Gewerkschaftshaus mit 46 Toten.

In mehreren Wellen gab es in Odessa seither Explosionen. Mit seiner Nähe zu Transnistrien ( Russland hat dort starke Truppenverbände) ist die Stadt für Kiew derzeit eine der verwundbarsten Regionen – vor allem, weil Korruption und undurchsichtige Allianzen die Staatsmacht unterminiert haben. Das geht soweit, dass Razzien des SBU gegen pro-russische Untergrundorganisationen in der Region von der Zentrale in Kiew geleitet werden – weil man in Kiew dem lokalen Büro in Odessa misstraut. Dasselbe gilt für die Polizei.