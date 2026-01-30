Waffenpause im Ukraine-Krieg: Was ändert sich wirklich?

Kremlchef Wladimir Putin hat einer begrenzten Feuerpause bis Sonntag, 1. Februar, zugestimmt – allerdings nicht als allgemeine Waffenruhe, sondern konkret als Stopp von Luftangriffen auf Kiew. Auslöser sei eine persönliche Bitte von US-Präsident Donald Trump gewesen, um "günstige Bedingungen“ für Verhandlungen zu schaffen, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Damit bekommt Trumps eigene Darstellung einen neuen, politisch heiklen Spin. Trump hatte zuvor behauptet, er habe Putin dazu gebracht, die Angriffe für eine Woche auszusetzen – auch mit Verweis auf die extreme Kälte – laut ukrainischem Wetterbericht sollen kommende Woche Temperaturen bis zu minus 30 Grad möglich sein. Moskau widersprach dem Tenor: Der Kreml bestätigte zwar die Bitte Trumps, nannte aber nicht das Wetter, sondern die Verhandlungslogik als Begründung – und begrenzte den Zeitraum bis 1. Februar.

In der Ukraine wird diese "Pause“ vor allem an einer Frage gemessen: Hört Russland auch auf, das Energiesystem zu zerschlagen? Präsident Wolodimir Selenskij erklärte, es gebe keinen formalen Waffenstillstand, Kiew sei aber bereit zu Gegenschritten, etwa bei Angriffen auf russische Raffinerien – wenn Russland tatsächlich von Attacken auf ukrainische Energie-Infrastruktur ablasse.

Massive Schäden Der Hintergrund ist dramatisch. Die russische Luftkampagne trifft seit Jahren systematisch Kraftwerke, Umspannwerke und Leitungen. Allein seit Oktober 2025 bis Mitte Jänner 2026 seien rund 8,5 Gigawatt Erzeugungskapazität beschädigt worden, berichteten russische wie ukrainische Medien. Was das im Alltag bedeutet, zeigen die jüngsten Angriffswellen: Nach einem massiven Schlag Ende Jänner waren über eine Million Häuser ohne Strom, in Kiew zeitweise Tausende Gebäude ohne Heizung – bei Temperaturen weit unter null.