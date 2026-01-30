So unbeliebt sind Trump, Putin und Co. in Österreich wirklich

Mit Ausnahme von Papst Leo bietet die Weltpolitik derzeit keine positiven Führungsfiguren. Dies zeigt eine Umfrage von Gallup International in 58 Staaten, darunter Österreich. 49 Prozent der Befragten haben ein positives Bild vom neuen Papst, 25 Prozent ein negatives. Den schlechtesten Imagewert (-42 Prozent) hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, den nur 19 Prozent positiv und 61 Prozent negativ sehen. Er liegt damit hinter Kreml-Chef Wladimir Putin.

Der russische Machthaber polarisiert jedoch stärker als der israelische Regierungschef: Während 66 Prozent der Befragten ein negatives Bild von Putin haben, sehen ihn 25 Prozent positiv. In Südasien kommt der russische Machthaber auf einen positiven Saldo, während Netanyahu auf der ganzen Welt mehrheitlich Ablehnung entgegen schlägt, insbesondere in der arabischen Welt, Nordostasien und Westeuropa. Trump hat nur in Südasien, Afrika und Nordamerika positive Imagewerte US-Präsident Donald Trump wird im Beliebtheitsranking nicht nur von seinem Landsmann Leo, sondern auch vom Regierungschef Indiens, Narendra Modi, und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping überholt. 61 Prozent sehen Trump negativ, 30 Prozent positiv. Während er in Westeuropa und Nordostasien besonders stark abgelehnt wird, erreicht er in Südasien, Afrika und Nordamerika knapp positive Imagewerte.

Modi hat einen Imagewert von -12 Prozent (25 Prozent positiv, 37 Prozent negativ), wobei er in Afrika, Südasien und Lateinamerika mehrheitlich positiv gesehen wird. Der Imagewert von Xi ist -23 Prozent (52 Prozent positiv, 29 Prozent negativ), mit positiven Mehrheiten in Afrika, Lateinamerika und Westasien. Papst mit besonders hohem Ansehen in Österreich In Österreich genießt Papst Leo mit einem Imagewert von +43 Prozent und 61 Prozent Zustimmung ein höheres Ansehen als im globalen Durchschnitt. Nur in Kroatien, Irland, Polen und der Slowakei ist Leo noch beliebter als in Österreich. Dagegen fällt die Bewertung der Spitzenpolitiker schlechter aus als im Durchschnitt. Schlusslicht ist hierzulande Wladimir Putin mit einem Imagewert von -68 Prozent, gefolgt von Benjamin Netanyahu mit -61 Prozent sowie Xi Jinping und Donald Trump mit jeweils -52 Prozent. Am wenigsten ablehnend wird der indische Premier Modi mit -22 Prozent wahrgenommen.