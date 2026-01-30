US-Präsident Donald Trump hat den von einem Mitarbeiter der Migrationsbehörden erschossenen Krankenpfleger und Aktivisten Alex Pretti als "Unruhestifter und womöglich Aufständischen" bezeichnet. Nach Veröffentlichung eines Videos, das Pretti elf Tage vor seinem Tod bei einer Auseinandersetzung mit ICE-Einsatzkräften zeigen soll, sei dessen Ansehen "stark gesunken", so Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, fast als ob er meinte, Prettis Tötung sei zurecht erfolgt.

Videoaufnahmen von Alex Pretti Am Mittwochabend hatten mehrere US-Sender ein Video ausgestrahlt, das Pretti eineinhalb Wochen vor seinem Tod zeigen soll. In der Aufnahme beschädigt Pretti in einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Bundesbediensteten ein Fahrzeug. Mit der späteren Situation, in der Pretti getötet wurde, haben diese Aufnahmen freilich nichts zu tun. Der 37-jährige Krankenpfleger Pretti war vor sechs Tagen, am Samstag, am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Das US-Heimatschutzministerium sprach zunächst von "Abwehrschüssen" der Einsatzkräfte. Videoaufnahmen zeigen den bereits überwältigten Pretti jedoch am Boden und lassen erhebliche Zweifel an dieser Darstellung aufkommen.