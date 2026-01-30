Ausland

Trump nennt von ICE erschossenen Alex Pretti einen "Unruhestifter"

Trump nennt von ICE erschossenen Alex Pretti einen "Unruhestifter"
Trump macht den Krankenpfleger nach Veröffentlichung von Video, das nichts mit der Tötung des Aktivisten zu tun hat, herunter.
30.01.26, 10:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

US-Präsident Donald Trump hat den von einem Mitarbeiter der Migrationsbehörden erschossenen Krankenpfleger und Aktivisten Alex Pretti als "Unruhestifter und womöglich Aufständischen" bezeichnet. 

Nach Veröffentlichung eines Videos, das Pretti elf Tage vor seinem Tod bei einer Auseinandersetzung mit ICE-Einsatzkräften zeigen soll, sei dessen Ansehen "stark gesunken", so Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, fast als ob er meinte, Prettis Tötung sei zurecht erfolgt.

Neues Video mit ICE-Beamten aufgetaucht: Tod von Pretti hatte Vorgeschichte

Videoaufnahmen von Alex Pretti 

Am Mittwochabend hatten mehrere US-Sender ein Video ausgestrahlt, das Pretti eineinhalb Wochen vor seinem Tod zeigen soll. In der Aufnahme beschädigt Pretti in einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Bundesbediensteten ein Fahrzeug. Mit der späteren Situation, in der Pretti getötet wurde, haben diese Aufnahmen freilich nichts zu tun. 

Der 37-jährige Krankenpfleger Pretti war vor sechs Tagen, am Samstag, am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Das US-Heimatschutzministerium sprach zunächst von "Abwehrschüssen" der Einsatzkräfte. Videoaufnahmen zeigen den bereits überwältigten Pretti jedoch am Boden und lassen erhebliche Zweifel an dieser Darstellung aufkommen.

Tödliche ICE-Schüsse in Minneapolis: Bericht bringt US-Regierung in Bedrängnis

Pretti trug den Videoaufnahmen zufolge ein Handy und hatte zwar offenbar eine Pistole bei sich, die er jedoch nicht in der Hand hatte und die die Bundesbediensteten ihm bereits abgenommen hatten, als sie das Feuer eröffneten. 

Das Vorgehen der Einsatzkräfte in Minneapolis, die dort bereits am 7. Jänner die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen hatten, löste landesweit Empörung und in einigen Städten Proteste aus.

Mehr zum Thema

ICE Donald Trump
Agenturen  | 

Kommentare