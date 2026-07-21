Ukraine-Krieg: Rumänien meldet Frachter-Angriff mit 3 Verletzten

Nach einem Angriff auf einen mit Propangas beladenen Frachter im Schwarzen Meer sind nach rumänischen Angaben drei Seeleute verletzt worden. Das Schiff sei auf dem Weg zum ukrainischen Hafen Reni gewesen, als sich der Angriff ereignete, erklärte Rumäniens Präsident Nicusor Dan am Dienstag im Onlinedienst X. Die Behörden untersuchten derzeit, wer für den Angriff verantwortlich sei.

Der Vorfall sei „höchstwahrscheinlich Teil des illegalen Angriffskriegs der Russischen Föderation gegen die Ukraine“, erklärte Dan. Dem rumänischen Präsidenten zufolge fuhr der Flüssiggas-Tanker „Gas Lisbon“ unter der Flagge Liberias. Er wurde demnach „außerhalb der rumänischen Hoheitsgewässer, etwa 20 Seemeilen vor der rumänischen Küste“ getroffen.

Der Tanker transportierte den Behörden zufolge mehr als 3790 Tonnen Propangas aus dem ägyptischen Hafen Alexandria. Die 17-köpfige Besatzung wurde nach dem Angriff evakuiert, wie die Rettungsdienste mitteilten. Drei Seeleute erlitten schwere Verbrennungen und mussten medizinisch versorgt werden.