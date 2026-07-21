Nach tödlichem Angriff: Indien bestellt russischen Diplomaten ein

Nach dem Tod von vier indischen Seeleuten bei einem Raketenangriff im Schwarzen Meer hat das Außenministerium in Neu-Delhi einen ranghohen russischen Diplomaten einbestellt. Der russische Gesandte Wladimir Ladanow sei aufgefordert, Indiens „ernste Besorgnis“ nach Moskau zu übermitteln, teilte das Ministerium mit. Angriffe auf die zivile Schifffahrt und der Tod von Zivilisten seien „inakzeptabel“. Sie gefährdeten die Sicherheit und Stabilität des internationalen Seehandels.

Drei Marschflugkörpern beschossen

Ukrainischen Angaben zufolge hatte Russland den unter der Flagge Guinea-Bissaus fahrenden Frachter „Golden Leo“ am Sonntag beim Verlassen eines ukrainischen Hafens mit drei Marschflugkörpern beschossen. Dabei seien zehn Menschen getötet worden, darunter die vier Inder. Die Besatzung bestand aus indischen und syrischen Seeleuten. Das Schiff gehört laut Daten des Anbieters LSEG dem im indischen Mumbai ansässigen Unternehmen Ocean Grace Shipping. Eine russische Stellungnahme lag nicht vor.

Indische Seeleute sind auch durch Beschuss im Iran-Krieg ums Leben gekommen. Indien protestierte deswegen sowohl bei den USA als auch beim Iran.