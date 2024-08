Neuer Gefangenenaustausch in Sicht: Ukraine und Russland nähern sich an

Zwischen Russland und der Ukraine bahnt sich ein weiterer Gefangenenaustausch an. Noch am Samstag sollen jeweils 115 Gefangene ausgetauscht werden, wie ein Regierungsvertreter der vermittelnden Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sagte. Es wäre die erste Aktion dieser Art, seit die Ukraine in diesem Monat ihre Offensive innerhalb Russlands startete.